أطلق الطيران الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا، سقطت بمحيط مطار المزة بدمشق، حيث أفادت وسائل إعلام سورية بسماع أصوات انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق، بينما أوضحت مصادر أن الحديث يدور عن قصف لسلاح الجو الإسرائيلي لمطار المزة العسكري.

من جانبه، قال العميد محمد سرحان، الخبير والمحلل العسكري والاستراتيجي السوري، إن النيران علت خزانات الوقود في محيط المطار العسكري، حيث تم ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺓ ﺑـ8 ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻮﺟﻬﺔ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﺭﺓ لطﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﺣﺮﺑﻴﺘﻴﻦ تحمل كل واحدة منهما 4 صواريخ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.

وأضاف سرحان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اعتمدت في تنفيذ هذه العملية على طائرات من طراز "إف -35" وهو ما أكد للمسؤولين العسكريين السوريين منذ اللحظة الأولى أن القصف إسرائيلي، لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك هذا الطراز من الطائرات، حيث تسلمت أول طائرتين منها من الولايات المتحدة قبل أسابيع قليلة.

ولفت إلى أن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أرادوا من خلال هذه الغارات تقديم الدعم لمقاتلي التنظيمات الإرهابية، من خلال إضعاف القوة العسكرية للجيش العربي السوري، وأيضاً إلهاء أسلحة الجيش وتفرغها لمواجهة أي غارات أخرى محتملة، بالإضافة إلى أن هذا القصف السريع يعد اختبارا وتجربة للطائرات الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل، على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى لنشوب حريق في المكان."