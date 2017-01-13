  • الجمعة ١٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184816 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: محليات  
ايران هي البلد الوحيد الذي تصدى للتكفيريين في المنطقة

ايران هي البلد الوحيد الذي تصدى للتكفيريين في المنطقة

اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان ايران تتعرض لضغوط دولية وهي البلد الوحيد الذي تصدى للتكفيريين في المنطقة .

اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان ايران تتعرض لضغوط دولية وهي البلد الوحيد الذي تصدى للتكفيريين في المنطقة .
وفي كلمته قبل صلاة الجمعة في العاصمة طهران اليوم الجمعة قدم رضائي تعازيه بمناسبة رحيل اية الله هاشمي رفسنجاني ووصفه بانه نصير الامام الراحل(ره) ورفيق درب قائد الثورة الاسلامية واعرب عن شكره لابناء طهران والمدن الاخرى الذين شاركوا في مراسم تشييع الفقيد .
واشار رضائي الى ان ايران تمر بظروف اليوم تتعرض فيها الى ضغوط دولية  ولكن ليس هناك بلد تصدى للتكفيريين في المنطقة مثل ايران فالجمهورية الاسلامية الايرانية باتت اليوم مركز ثقل المنطقة .
وتطرق الى السياسات المعلنة لقائد الثورة الاسلامية حول الاقتصاد المقاوم وقال ان هناك في الداخل والخارج من يحاول الحؤول دون تطبيق هذه السياسات ولكن قد يقود رحيل الفقيد رفسنجاني الى عقد عزم جميع المسؤولين لتنفيذه هذه السياسات .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0695 sec