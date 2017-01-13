اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان ايران تتعرض لضغوط دولية وهي البلد الوحيد الذي تصدى للتكفيريين في المنطقة .

وفي كلمته قبل صلاة الجمعة في العاصمة طهران اليوم الجمعة قدم رضائي تعازيه بمناسبة رحيل اية الله هاشمي رفسنجاني ووصفه بانه نصير الامام الراحل(ره) ورفيق درب قائد الثورة الاسلامية واعرب عن شكره لابناء طهران والمدن الاخرى الذين شاركوا في مراسم تشييع الفقيد .

واشار رضائي الى ان ايران تمر بظروف اليوم تتعرض فيها الى ضغوط دولية ولكن ليس هناك بلد تصدى للتكفيريين في المنطقة مثل ايران فالجمهورية الاسلامية الايرانية باتت اليوم مركز ثقل المنطقة .

وتطرق الى السياسات المعلنة لقائد الثورة الاسلامية حول الاقتصاد المقاوم وقال ان هناك في الداخل والخارج من يحاول الحؤول دون تطبيق هذه السياسات ولكن قد يقود رحيل الفقيد رفسنجاني الى عقد عزم جميع المسؤولين لتنفيذه هذه السياسات .



