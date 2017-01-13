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رقم الخبر: 184815 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:56 الاقسام: دوليات  
هيومن رايتس: "ترامب وشعبويو اوروبا تهديد لحقوق الإنسان"

هيومن رايتس: "ترامب وشعبويو اوروبا تهديد لحقوق الإنسان"

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، من أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وصعود نجم زعماء "شعبويين" في أوروبا يشكلان "تهديدا شديدا" لحقوق الإنسان.

افاد موقع "السومرية نيوز" امس الخميس ان منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، حذرت في تقريرها العالمي السنوي من أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وصعود نجم زعماء "شعبويين" في أوروبا يشكلان "تهديدا شديدا" لحقوق الإنسان.

ويرصد التقرير الذي يقع في 687 صفحة، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة التي مقرها الولايات المتحدة كين روث: "ترامب والعديد من الساسة في أوروبا يسعون للوصول للسلطة من خلال دعوات تحث على العنصرية ورهاب الأجانب وكراهية النساء والعداء للمهاجرين".

وأضاف: "كلهم يزعمون أن الرأي العام يقبل انتهاكات حقوق الإنسان بزعم أنها ضرورية لتأمين فرص عمل أو تفادي تغير الثقافة أو منع هجمات إرهابية".

وشدد روث على إن "تجاهل حقوق الإنسان يهدي إلى الطريق الأرجح إلى الاستبداد".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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