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رقم الخبر: 184813 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: اليمن  
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الربيعي في تعز الى ثلاثين

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الربيعي في تعز الى ثلاثين

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في اليمن ان غارات العدوان السعودي استمرت على صعدة وتعز، فيما ارتفع عدد ضحايا مجزرة العدوان في منطقة الربيعي في تعز الى 17 شهيدا و13 جريحا.

وفي تعز اغارت طائرة بدون طيار على منطقة العمري في مديرية ذباب، فيما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات القى خلالها قنبلتين عنقوديتن اثنتين على منطقة بركان في مديرية رازح في صعدة.

الى ذلك ارتفع عدد ضحايا غارات العدوان السعودي الامريكي على منطقة الربيعي في تعز إلى 17 شهيدا و13 جريحا.

وفي صعدة شهدت مديرية منبه الحدودية قصفا مدفعيا من قبل العدوان السعودي على مناطق متفرقة، فيما اصيب 3 مواطنين جراء الغارات التي استهدفت منطقة بركان في مديرية رازح.

 

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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