اكد مرشح الإدارة الأميركية المقبلة لمنصب وزير الدفاع جيمس ماتيس إن عاصمة كيان الاحتلال الاسرائيلي هي تل أبيب، خلافا لموقف دونالد ترامب الداعي للاعتراف بالقدس عاصمة له ونقل السفارة الأميركية إليها.

افاد موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة ان مرشح الإدارة الأميركية المقبلة لمنصب وزير الدفاع جيمس ماتيس قال إن عاصمة كيان الاحتلال هي تل أبيب، خلافا لموقف دونالد ترامب الداعي للاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكد ماتيس خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، على التزامه بالموقف الأميركي الرسمي غير المعترف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، مشيرا إلى أن تل أبيب هي مركز القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وهكذا أظهرت الجلسة تراجعا من عضو أساس في فريق ترامب عن التطرف في دعم الكيان الاسرائيلي على حساب الفلسطينيين، حيث أكد ماتيس ضرورة عمل واشنطن على اتخاذ اللازم لجسر الهوة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي، لصالح استثناء جيمس ماتيس، من شرط ممارسة العسكري الحياة المدنية لمدة 7 سنوات، قبل ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.