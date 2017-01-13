جرت مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني في سلطنة عمان وذلك برعاية السفارة الإيرانية والمستشارية الثقافية التابعة لها في العاصمة مسقط بمشاركة جمع من الشخصيات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والإيرانيين المقيمين في عمان.

وفي كلمة له خلال مراسم التأبين قال القائم بأعمال السفارة محمد توتونجي إن الهيبة الكبيرة التي رافقت مراسم تشييع ودفن جثمان آية الله هاشمي رفسنجاني أشارت بوضوح إلي تقدير وتكريم الشعب الإيراني الواعي لكنوز النظام الإسلامي المقدس.

وأضاف: بغض النظر عن الآراء المختلفة حول أداء آية الله هاشمي رفسنجاني إلا أنه ومن دون شك، واحد من كبار الرجال والعظماء في تاريخ إيران المعاصر.

من جانبه قال الشيخ محمد علوان وهو أحد رجال الدين في عمان إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول آية الله هاشمي رفسنجاني تشير إلي مكانة هذا الرجل السامية ودوره المؤثر في تاريخ الثورة الإسلامية.

وأضاف: إن آية الله هاشمي رفسنجاني كان يضع القضية الفلسطينية في سلم إهتماماته وكان يدافع دوماً عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما أقام مركز المعصومين الإسلامي في العاصمة الكوبية هافانا مراسم تأبين رئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني بحضور الجالية الإسلامية وأعضاء السفارة الإيرانية والايرانيين المقيمين في كوبا.

وخلال مراسم التأبين التي جرت اليوم الجمعة في العاصمة هافانا أشار مدير مركز المعصومين الإسلامي 'عبد الولي كوبائي' إلي تاريخ نضال آية الله هاشمي رفسنجاني قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها، مشيداً بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن تعازيه لحكومة وشعب إيران وأسرة الفقيد الراحل سائلاً الله تعالي أن يتغمده بالمغفرة ويمن علي ذويه بالصبر والسلوان.

إلي ذلك أشاد سفير إيران لدي كوبا 'كامبيز شيخ حسني' بنضال آية الله هاشمي رفسنجاني ودوره في إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني الراحل (رحمه الله) وقال إن الفقيد أسهم في تعزيز العلاقات بين إيران وكوبا خاصة حينما كان رئيسا للجمهورية علي مدي ثمانية أعوام.

من جانب آخر حضرت رئيسة لجنة الصداقة الدولية الكوبية 'كنيا سرانو' إلي السفارة الإيرانية لدي هافانا ووقعت سجل التعازي برحيل آية الله رفسنجاني معربة عن مواساتها للحكومة والشعب الإيراني بهذه المناسبة.

هذا و جرت مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني في المراكز الثقافية الإيرانية في مختلف الولايات الباكستانية وذلك بحضور أعداد كبيرة من الشخصيات الشيعية والسنية وشرائح مختلفة من ابناء الشعب الباكستاني.

وخلال مراسم التأبين التي أقيمت اليوم الجمعة استقبلت المراكز الثقافية الإيرانية في مدن كراجي ولاهور وبيشاور وروالبندي أعدادا كبيرة من أهالي هذه المدن وعشاق الجمهورية الإسلامية وشخصية الفقيد الراحل.

وحضر مراسم التأبين العديد من المسؤولين المحليين معربين عن تعازيهم بهذه المناسبة.

كما أقام مجمع المدارس الإيرانية في مدينة كويتة مركز ولاية بلوشستان الباكستانية مراسم تأبين بهذه المناسبة فيما أقام مسجد جامعة الصادق في العاصمة اسلام آباد مجلس عزاء علي روح الفقيد برعاية المستشارية الثقافية الإيرانية لدي باكستان.

من ناحيته جرت مراسم تأبين رئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني في العاصمة الأفغانية كابول وذلك في مقر السفارة الإيرانية هناك.

وقد شارك في مراسم التأبين كل من سفير إيران لدي كابول 'محمد رضا بهرامي' ومسؤولون من جامعة المصطفي حيث تحدث حجة الإسلام حسن اكو في كلمة له عن جهاد آية الله هاشمي رفسنجاني قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها.

وقال إن آية الله هاشمي رفسنجاني رفيق مخلص للإمام الخميني (رحمه الله) مؤسس الجمهورية الإسلامية ولقائد الثورة الإسلامية وأضاف إن آية الله رفسنجاني قال الكثير وعمل الكثير وأنجز مشاريع وبرامج كبيرة وحقق الكثير من المصالح.

ولفت إلي أن رحيله كان صدمة للجميع ولا يمكن لأحد أن يصدق رحيل الرفيق المخلص للإمام ولقائد الثورة.



