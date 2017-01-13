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رقم الخبر: 184809 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:35 الاقسام: محليات  
باحثة ماليزية: تنفيذ الإتفاق النووي هيأ الأرضية لتطوير العلاقات الشاملة بين إيران والعالم

باحثة ماليزية: تنفيذ الإتفاق النووي هيأ الأرضية لتطوير العلاقات الشاملة بين إيران والعالم

قالت مديرة مؤسسة الدراسات الدولية والماليزية راشيلا راملي إن رفع الحظر الغربي عن إيران وتنفيذ الإتفاق النووي هيأ أرضية التعاون العلمي الشامل بين إيران والعالم مشيرة إلي التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال.

و اشارت الاستاذة الجامعية ومديرة مؤسسة الدراسات الدولية والماليزية في الجامعة الوطنية الماليزية الي الإمكانيات العلمية التي تتمتع بها إيران وقالت ان تنفيذ الإتفاق النووي بين ايران والسداسية الدولية ورفع الحظر الغربي عن إيران هيئا الأرضية المناسبة لتطوير العلاقات بينها وبين العالم وخاصة في المجال العلمي.

وأشارت إلي أن الفرص المتاحة يمكن أن تساعد علي تبادل الهيئات الجامعية والطلابية مشيرة إلي أن زيارة المراكز العلمية والبحثية والجامعية المختلفة في إيران يمكن أن تساهم في التعريف بالإمكانيات العلمية التي يتمتع بها البلد إلي العالم أجمع.
وأشارت إلي زيارتها الأخيرة إلي إيران وقالت: لقد سمعت بما يروج ضد ايران قبل زيارتي لها لكن حينما زرتها وتعرفت عليها وعلي شعبها وحضارتها عن كثب أكتشفت زيف الدعايات الغربية المعادية والمغرضة ضدها.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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