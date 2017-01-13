قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني إن الشعب الإيراني أظهر موقفاً موحداً تجاه رجال النظام والثورة وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في مراسم تشييع وتأبين آية الله رفسنجاني .

وفي تصريح صحفي على هامش زيارته لمرقد الإمام الخميني (رحمه الله) ورئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني اليوم الجمعة قال روحاني لقد أظهر الشعب الإيراني من خلال مشاركاته المليونية برحيل واستشهاد مسؤولي البلاد قوة العلاقة التي تربطه بهم.

ووصف رحيل آية الله رفسنجاني بالمصاب الكبير لجميع أبناء الشعب الإيراني وقال: إن آية الله هاشمي هو فخر الشعب الإيراني الذي كان حاضراً في كافة مراحل تاريخ الثورة والنهضة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف إن رحيل آية الله رفسنجاني عزز من وحدة كافة فئات الشعب وإن مراسم تأبينه كانت مظهراً من مظاهر الوحدة بين جميع التوجهات والتيارات .

وقال إن هذه المشاركة الجماهيرية أظهرت للعالم مستوى تمسك الشعب بواجباته.

ووصف آية الله رفسنجاني بأنه وإلى جانب الجهاد والإيثار والتضحية كان يتمتع بالعقلانية والاعتدال.

وأضاف روحاني: إن آية الله رفسنجاني انتهج نهج العقلانية والحكمة والوسطية في مواجهته لمختلف القضايا والضغوط والمطبات التي تعرض لها مشيراً إلى أنه ولحس الحظ كان خلال حياته إلي جانب الإمام والقائد وقد رقد حالياً في مرقد الإمام الخميني رحمه الله وإلى جانب السيد أحمد الخميني.