  • الجمعة ١٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184807 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
اليوسفي.. 5 فوائد صحية مذهلة

اليوسفي.. 5 فوائد صحية مذهلة

اليوسفي من الفواكه الأساسية في فصل الشتاء والتي يعشقها الكثير من المصريين، ولمن لا يعرف فهو فاكهة نشأت في غابات الصين، تحتوي على معادن وفيتامينات.

وفي هذا السياق، 5 فوائد مذهلة لليوسفي، وتشمل:

- تقلل خطر الإصابة بالسرطان: وقد كشفت الأبحاث أن فاكهة اليوسفي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، إذ أن الكاروتينات الموجودة في البرتقال واليوسفي تسبب ارتفاع فيتامين (أ) الذييحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، كما يحتوى على «الليمونين» الذيله آثار مضادة للسرطان، ويساعد على الوقاية من سرطان الثدى أيضا.

- غني بفيتامين C: اليوسفي يحتوي على مستوى عال من فيتامين C الذي يوفر عددا من الفوائد الصحية، منها محاربة الجذور الحرة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعدية والسرطان.

- يقلل الكوليسترول: اليوسفي ينتج مادة تسمى «synephrine» التي تمنع إنتاج الكوليسترول في الجسم، كما أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه تساعد على خفض الكوليسترول السيء وتعزيز الكوليسترول الجيد.

- يقلل ضغط الدم: يساعد اليوسفي أيضا إلى انخفاض مستويات ضغط الدم لأنه يحتوى على المواد المغذية والمعادن مثل البوتاسيوم التي تعمل على تخفيض ضغط الدم.

- خفض الوزن: اليوسفي مصدر كبير من الألياف التي تساعد على امتلاء المعدة لفترة زمنية أطول وتقلل من الرغبة أو الحاجة لتناول المزيد من الطعام، وبالتالى يساعد في فقدان الوزن.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1946 sec