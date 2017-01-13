اليوسفي من الفواكه الأساسية في فصل الشتاء والتي يعشقها الكثير من المصريين، ولمن لا يعرف فهو فاكهة نشأت في غابات الصين، تحتوي على معادن وفيتامينات.

وفي هذا السياق، 5 فوائد مذهلة لليوسفي، وتشمل:

- تقلل خطر الإصابة بالسرطان: وقد كشفت الأبحاث أن فاكهة اليوسفي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، إذ أن الكاروتينات الموجودة في البرتقال واليوسفي تسبب ارتفاع فيتامين (أ) الذييحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، كما يحتوى على «الليمونين» الذيله آثار مضادة للسرطان، ويساعد على الوقاية من سرطان الثدى أيضا.

- غني بفيتامين C: اليوسفي يحتوي على مستوى عال من فيتامين C الذي يوفر عددا من الفوائد الصحية، منها محاربة الجذور الحرة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعدية والسرطان.

- يقلل الكوليسترول: اليوسفي ينتج مادة تسمى «synephrine» التي تمنع إنتاج الكوليسترول في الجسم، كما أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه تساعد على خفض الكوليسترول السيء وتعزيز الكوليسترول الجيد.

- يقلل ضغط الدم: يساعد اليوسفي أيضا إلى انخفاض مستويات ضغط الدم لأنه يحتوى على المواد المغذية والمعادن مثل البوتاسيوم التي تعمل على تخفيض ضغط الدم.

- خفض الوزن: اليوسفي مصدر كبير من الألياف التي تساعد على امتلاء المعدة لفترة زمنية أطول وتقلل من الرغبة أو الحاجة لتناول المزيد من الطعام، وبالتالى يساعد في فقدان الوزن.