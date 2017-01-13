«إشراق» طفلة في عمر الزهور.. حين ترى مشهدها وهي مضرجة في دمائها وملابسها المدرسية قد تغير لونها الى الأحمر القاتم وقد فارقت الحياة.. فلا تصرخ من قلبك بأعلى الأصوات ولا تنهار فلا يبقى لك اِلا نهيق الحمار..

في محافظة «نهم» اليمنية مدرسة الفلاح.. بعيدة عن مراوحة المعارك التي تدور رحاها هناك بين شعبنا اليمني وطائرات تحالف العدوان السعودي المزودة بكل تقنية وصلت اليها البشرية الآن.

حان وقت انتهاء الدرس لأطفال في عمر الزهور.. ينطلق الأطفال مغردين الى المرواح وبينهم الطالبة «اِشراق» تسري في طريقها الى الدار، بعد درس مدرسي شرح فيه المدرس جرائم التتار.. لكن جهاز الرادار التتاري كان يرصد الزهرة «اِشراق»، فرائحتها الزكية عبقت الأجواء وطارت الى السماء..

رصدتها الطائرات السعودية، حين أيقنت أن درس التتار وجرائمه في كل دار، قد ترسب في عقلها وذاب، وأن ما تصنعه مافيا العدوان السعودي ضد شعبها أثير عقلها وقلبها.

وهنا أختمرت على الفور في ذهن الطيار الذي يمتطي طائرات العدوان فكرة صارت على الفور واقع الحال بالقضاء على هذا العقل قبل أن ينمو ويدرك الجريمة والعار، وعلى قلب «إشراق» قبل أن يحمل ضغينة ضد من قتل أهلها ودمر بلدها، فصارت طلقاته على الفور تحصد الزهرة «اِسراءـ» لتسري روحها الى بارئها، تشكي له جرائم التتار السعودي الذي يحصد ليل نهار أرواح الأبرياء من الشيوخ والنساء.. ورفقائها الأبرار من الأطفال.

«اِشراق» زهرة اليمن التي أغتالتها طائرات التحالف السعودي وأراقت دماءها على أرض اليمن.. صارت روح في السماء تعيد لكل من صار على طريق الإنسانية، روحه وعقله ليدرك أن العدوان السعودي على شعبنا اليمني عار لابد أن يوقفه وأن يحاكم قادته.

وهاهي «اِشراق» بصعود روحها الى السماء صارت مسرى للحياة حين تبيد روحها أعداء اليمن الطغاة.

اِشراق زهرة اليمن التي إغتالتها طائرات التحالف السعودي صارت روح في السماء تنزل شهباً تحرق كل من صمت ومن وقف مكتوف الأيدي، تجاه العدوان على اليمن الذي مازال يحاصر 7 ملايين طفل يمني ويمنع عن براءتهم اللبن والماء.

هم زهور يانعة من الياسمين، سرت روح «إشراق» تحول صراخهم الى أضواء تنير الطريق الذي يحدد من هو العدو ومن هو الصديق..

وصراخهم الآن صاعداً الى عنان السماء ينزل شهباً ونار على من إغتال «إشراق» وحين يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الجريمة أخرس .