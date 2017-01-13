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رقم الخبر: 184802 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

مني كليفلاند كافاليرز حامل اللقب بهزيمته العاشرة هذا الموسم، عقب سقوطه أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 86-102، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وواصل سي جيه ماكولوم تألقه، وقاد بورتلاند لإسقاط ليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند بتسجيله 21 من نقاطه الـ27 في الشوط الثاني من المباراة التي وصل فيها الفارق بين الفريقين حتى 24 نقطة.

وسجل ماكولوم 25 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي، في إنجاز هو الأول من نوعه بالنسبة لهذا اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، الذي بدأ مشواره في الدوري عام 2013.

وفي مينيابوليس، توقف مسلسل انتصارات هيوستن روكتس عند 9 مباريات متتالية بسقوطه أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 105-119، رغم جهود نجمه جيمس هاردن الذي سجل 33 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وتألق في صفوف مينيسوتا، الذي حقق فوزه الـ13 فقط في 39 مباراة، الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 28 نقطة، وأضاف كارل-أنتوني تاونز 23 مع 18 متابعة، وشاباز محمد 20 نقطة.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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