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رقم الخبر: 184801 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
المتزجلة الأمريكية ليندسي فون تعود للمنافسة في النمسا

المتزجلة الأمريكية ليندسي فون تعود للمنافسة في النمسا

ليندسي فون أعلنت عودتها للمشاركة في سباق التزلج في ألتينماركت زوشينيس في النمسا. المتزجلة الأمريكية غابت عن المنافسة منذ شهر فبراير من العام 2016 بسبب الإصابات التي تعرضت لها.

 ان ملكة السرعة تعرضت لكسر على مستوى الساق قبل أن تتعرض كذلك في بداية نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى كسر آخر، وهذه المرة في الذراع اليمنى.

منذ ذلك الحين، تقول البطلة الأمريكية إنها كانت فترة صعبة ثلاثة أشهر، مع ما يقرب من 300 ساعة من الترويض الرياضي.ليندسي فون البالغة من العمر 32 عاما، توجت بالقب أولمبي، ولقبين عالميين وأربع مرات فازت ببطولة الغلوبال كريستال.

الأمريكية تضم خزانتها 76 انتصارا في كأس العالم، وهور رقم يقترب من الرقم القياسي للمتزلجة إنغمار ستينمارك.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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