الدراج الفرنسي ميكايل ميتج فاز بالمرحلة العاشرة من رالي دكار الخميس في فئة الدراجات. الفرنسي تفوق منذ بداية المرحلة التي ربطت بين شيليسيتو وسان خوان في الأرجنتين وامتدت لمسافة 449 كيلومترا في المرحلة الخاصة.

أفادت الوفاق ان دراج هوندا احتل المركز الأول بفارق 55 ثانية عن الإسباني خوان باريدا.

الدراج السلوفاكي ستيفان سفيتكو سجل أسرع وقت واحتل المركز الثالث في مرحلة اليوم قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات بعد تأثره جراء الحرارة المفرطة والتي بلغت 40 درجة.

كما اضطر صاحب المركز الثاني في الترتيب العام الشيلي بابلو كوينتانيلا إلى الانسحاب عقب سقوطه وتعرضه لإصابة على مستوى الرأس نقل على إثرها على وجه السرعة بواسطة مروحية إلى المستشفى.

البريطاني سام سندرلاند من فريق كي تي ام استغل الأمر وفاز بالمرحلة بفارق احدى وعشرين دقيقة عن كوينتانيلا.

وفي فئة السيارات وبعد إعلان الفرنسي سيبستيان لوب فائزا بالمرحلة، إلا أن إدارة السباق منحت بعدها الفوز لمواطنه ستيفان بيترهانسل الذي حل ثالثا بعد أن توقف لمساعدة أحد الدراجين عقب الارتطام به، حسب القوانين التي تنص أنه في حال توقف أحد المتسابقين لمساعدة متسابق آخر لأكثر من 3 دقائق فإن ما أضاعه من وقت يحتسب لصالحه لاحقا.

المركز الثاني كان من نصيب سائق بيجو سيريل ديبريه. وفي منافسات الشاحنات فاز المتسابق المخضرم ايدوارد نيكولايف بالمركز الأول متبوعا بمواطنه الروسي وزميله في فريق كاماز ديميتري سوتينكوف. نيكولايف يتصدر الترتيب العام بفارق خمس دقائق.