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رقم الخبر: 184799 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:24 الاقسام: رياضة  
وفاة مدرب إنجلترا الأسبق غراهام تايلور عن 72 عاما

وفاة مدرب إنجلترا الأسبق غراهام تايلور عن 72 عاما

توفي المدرب السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم غراهام تايلور، عن 72 عاما جراء أزمة قلبية مرجحة، بحسب ما أعلنت عائلته الخميس.

و أفادت الوفاق انه صنع تايلور اسمه في الكرة الإنجليزية بعدما صعد بواتفورد إلى دوري الدرجة الأولى (بحسب الصيغة القديمة) عام 1982، كما حقق نجاحات مع أستون فيلا، قبل أن يتسلم مهمة الإشراف على المنتخب بين 1990 و1993.

وأصدرت عائلة غراهام، اللاعب السابق لغريمسبي تاون (1962-1968) ولينكولن سيتي (1968-1972) بيانا جاء فيه بحزن كبير، نعلن بأن غراهام تايلور فارق الحياة في منزله في وقت باكر من صباح الخميس جراء ما يعتقد أزمة قلبية.

وأضاف البيان «العائلة مفجوعة بهذه الخسارة المفاجئة التي لم تكن متوقعة».

وبدأ تايلور مسيرته التدريبية عام 1972 مع فريقه السابق لينكولن سيتي وبقي معه حتى 1977، ثم أشرف على واتفورد (1977-1987 ثم 1996-2001)، وأستون فيلا (1987-1990 ثم 2002-2003)، وإنجلترا (1990-1993)، وولفرهامبتون واندررز (1994-1995).

وكانت أفضل إنجازاته صعوده بواتفورد إلى الدرجة الأولى وقيادته لنهائي كأس إنجلترا عام 1984، وحلوله مع أستون فيلا وصيفا لبطل الدرجة الأولى عام 1990.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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