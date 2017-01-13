  • الجمعة ١٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184797 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
عين إبراهيموفيتش على لقب البريميرليغ

عين إبراهيموفيتش على لقب البريميرليغ

وضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفا أساسيا له، مستندا إلى سرعة تأقلمه مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد، الذي تحسن أداؤه في الفترة الأخيرة بعد بداية متعثرة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفاز «الشياطين الحمر» في مبارياتهم الست الأخيرة في الدوري.

ورغم الانتقادات التي واجهها إبراهيموفيتش من المشككين بقدرته على التأقلم مع الدوري، الذي انتقل إليه هذا الموسم من باريس سان جرمان الفرنسي، قدم المهاجم السويدي (35 عاما) أداء لافتا، بتسجيله 18 هدفا في كل المسابقات، بينها 13 في الدوري الممتاز.

ويحتل المهاجم المخضرم المركز الثاني في ترتيب أفضل هدافي الدوري بفارق هدف خلف مهاجم تشلسي الإسباني دييغو كوستا.

وشدد اللاعب على أنه لا يكترث بالصراع على لقب أفضل هداف، بل يسعى إلى إضافة لقب الدوري الممتاز إلى ألقاب البطولات المحلية التي أحرزها مع نوادي اياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس (جرد الأخير من لقبيه عامي 2005 و2006 بسبب التلاعب بالنتائج)، وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للموقع الإلكتروني لناديه، قبل أيام من المواجهة المرتقبة مع ضيفه ليفربول ثاني الترتيب الأحد، «أنا أطارد اللقب الأساسي، الدوري الممتاز. هذا هو هدفي الأساسي».

أضاف الإنجازات الشخصية تترافق مع الهدف الأساسي لأنها تشكل العلاوة لكل لاعب فردي. إذا حققت المجموعة النتائج المرجوة، فالأفراد يحققون المرجو أيضا، مشيرا إلى أن ما يهمه هو محاولة مساعدة الفريق، ومحاولة القيام بما أجيده، أي تسجيل الأهداف، اللعب بطريقة جيدة وصناعة الفرص لزملائي.

ورغم تخلف يونايتد عن تشلسي المتصدر بفارق 10 نقاط بعد 20 مرحلة، رأى إبراهيموفيتش أن الفرصة ما زالت قائمة أمام فريقه للمنافسة على اللقب لأنه «في آخر شهر ونصف شهر سرنا على الطريق الصحيح. الفارق كان أكبر إلا أنه أصبح أفضل الآن. أضاف ننتظر الأخطاء من الفرق الأخرى».

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2115 sec