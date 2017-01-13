وضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفا أساسيا له، مستندا إلى سرعة تأقلمه مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد، الذي تحسن أداؤه في الفترة الأخيرة بعد بداية متعثرة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفاز «الشياطين الحمر» في مبارياتهم الست الأخيرة في الدوري.

ورغم الانتقادات التي واجهها إبراهيموفيتش من المشككين بقدرته على التأقلم مع الدوري، الذي انتقل إليه هذا الموسم من باريس سان جرمان الفرنسي، قدم المهاجم السويدي (35 عاما) أداء لافتا، بتسجيله 18 هدفا في كل المسابقات، بينها 13 في الدوري الممتاز.

ويحتل المهاجم المخضرم المركز الثاني في ترتيب أفضل هدافي الدوري بفارق هدف خلف مهاجم تشلسي الإسباني دييغو كوستا.

وشدد اللاعب على أنه لا يكترث بالصراع على لقب أفضل هداف، بل يسعى إلى إضافة لقب الدوري الممتاز إلى ألقاب البطولات المحلية التي أحرزها مع نوادي اياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس (جرد الأخير من لقبيه عامي 2005 و2006 بسبب التلاعب بالنتائج)، وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للموقع الإلكتروني لناديه، قبل أيام من المواجهة المرتقبة مع ضيفه ليفربول ثاني الترتيب الأحد، «أنا أطارد اللقب الأساسي، الدوري الممتاز. هذا هو هدفي الأساسي».

أضاف الإنجازات الشخصية تترافق مع الهدف الأساسي لأنها تشكل العلاوة لكل لاعب فردي. إذا حققت المجموعة النتائج المرجوة، فالأفراد يحققون المرجو أيضا، مشيرا إلى أن ما يهمه هو محاولة مساعدة الفريق، ومحاولة القيام بما أجيده، أي تسجيل الأهداف، اللعب بطريقة جيدة وصناعة الفرص لزملائي.

ورغم تخلف يونايتد عن تشلسي المتصدر بفارق 10 نقاط بعد 20 مرحلة، رأى إبراهيموفيتش أن الفرصة ما زالت قائمة أمام فريقه للمنافسة على اللقب لأنه «في آخر شهر ونصف شهر سرنا على الطريق الصحيح. الفارق كان أكبر إلا أنه أصبح أفضل الآن. أضاف ننتظر الأخطاء من الفرق الأخرى».