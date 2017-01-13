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رقم الخبر: 184796 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
زيدان الصغير على خطى والده بحركات استعراضية

زيدان الصغير على خطى والده بحركات استعراضية

ليس من الضروري عندما يكون الأب أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم أن يكون الأولاد على خطاه. لكن ثيو زيدان رابع أولاد زين الدين زيدان خالف هذه القاعدة وأثبت المثل القائل فرخ البط عوّام.

أفادت الوفاق وقد أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع التواصل التابعة لفريق ريال مدريد، ثيو زيدان (14 عاما) في لقطة استعراضية انتهت بهدف استثنائي لزيدان الصغير.

ثيو زيدان الذي يلعب لفريق الشباب في ريال مدريد، تمكّن من مراوغة خصمه من فريق أوديلوت توليتوم على طريقة الأفلام الكرتونية.

حيث وضع زيدان الصغير الكرة بين رجليه ثم رماها من فوق المدافع وانطلق نحو الكرة وتابعها في المرمى. يذكر أن أولاد زيدان وأخوته الثلاثة لوكا وإنزو وإلياز يلعبون في أكاديمية فريق ريال مدريد الذي يقوده زيدان.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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