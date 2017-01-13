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رقم الخبر: 184795 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:31 الاقسام: رياضة  
ايران تواصل التصدر آسيوياً بأحدث تصنيف للفيفا

ايران تواصل التصدر آسيوياً بأحدث تصنيف للفيفا

واصل المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم تصدره للقارة الاسيوية، بأحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» صدر مطلع العام 2017.

 وارتقى منتخب ايران لكرة القدم مركزا واحدا على المستوى الدولي ليستقر في المركز 29 عالميا، وذلك في تصنيف شهر يناير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

اعلن ذلك موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اول تصنيف لفرق كرة القدم في العالم 2017، حيث ارتقى المنتخب الايراني مركزا واحدا واستقر في المركز 29 عالميا من خلال حصوله على 816 نقطة والاول آسيويا. ويحتل المنتخب الارجنتيني المركز الاول عالميا ومن ثم البرازيل والمانيا في المركز الثاني والثالث.

وعلى المستوى العالمي حافظت المنتخبات الـ10 الأولى على مراكزها دون تغيير. وجاءت بعد ايران منتخبات: كوريا الجنوبية واستراليا واليابان بالمراكز 37 و44 و46 على التوالي. يشار الى أن الارجنتين واصلت تربعها على عرش التصنيف العالمي.

أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي:

1-  الأرجنتين2- البرازيل3- ألمانيا4- تشيلي5- بلجيكا6- كولومبيا7- فرنسا8- البرتغال9- اوروجواي

10- اسبانيا.

افضل خمسة منتخبات آسيويا:

1- ايران 816 نقطة  2-  كوريا الجنوبية 699 نقطة 3- استراليا 649 نقطة 4- اليابان 644 نقطة

5- السعودية 641 نقطة.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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