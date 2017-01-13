الهرمونات التي ينتجها الجسم متعددة، ولكن لها دور هام في ضمان عمل وظائف الجسم بشكل صحيح وسليم، إذ تؤثر على التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، 5 أطعمة سوبر تساعد على ضبط الهرمونات في الجسم، وتشمل:

الأسماك الغنية بالأوميغا 3

تحتاج المرأة إلى تناول كميات كبيرة من الأسماك الدهنية لأن هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 المهمة لصحة المرأة لأنها تساعد في تعزيز جهازها المناعي لتكون قادرة على مكافحة الأمراض النفسية والجسدية، مثل: الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الزبادي

الزبادي غنيببكتيريا «البروبيوتيك» التي تساعد على رفع كمية البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي للمساعدة في هضم الطعام، كما أنه غنى بفيتامين (د) الذييساعد على تنظيم الهرمونات، وكذلك منع الشيخوخة المبكرة.

الخضروات الداكنة

تتميز الخضروات الداكنة باحتوائها على الحديد والمواد المضادة للأكسدة المحاربة للجذور الحرة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، في حين تنظم الهرمونات في نفس الوقت، وتشمل: السبانخ، وأوراق اللفت، والكزبرة والبروكلي.

الأفوكادو

الدهون الموجودة في الأفوكادو تعزز الصحة لأنها تساهم في زيادة قدرة جسم المرأة على امتصاص العناصر الغذائية الحيوية، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وحامض الفوليك، والألياف، وفيتامين ب المركب، والمواد اللازمة لتنظيم الهرمونات في الجسم.

الأعشاب الطبية والتوابل

الأعشاب والتوابل مثل الثوم والقرفة والزنجبيل تساعد على استعادة شباب البشرة، مما يجعلها مشرقة ومشعة، كما أنها تساعد على استقرار الهرمونات وتنظيم المزاج.