فقد علّم هؤلاء المختصون في الكيمياء البيولوجية باكتيريا على إنتاج إنزيمات مماثلة لتلك المنتجة في غدد العناكب. وبعد أن أفرزت الباكتيريا الانزيمات المطلوبة استخدم الباحثون إبرة محقنة لسحب ذلك الخيط الذي يبلغ طوله 1 كيلومتراً. ويساوي قطر هذا الخيط 40 ميكرومترا أي 1 و 25ميليمترا فقط.

تحاكي عملية إنتاج هذا الخيط العمليات المعقدة لنشوء مثل هذه الخيوط في الطبيعة والتي تجري على مستوى الجزيئات، مما سيسمح بتنقيح عمليات الإنتاج الصناعي لنسيج العناكب وذلك لأجل الحصول على مواد بيولوجية وإنتاج أنسجة وغير ذلك.

وسيمكن استخدام المادة التي تم الحصول عليها لإنتاج خيوط جراحية تختفي مع الوقت وأوتار للآلات الموسيقية وفي صناعة الإلكترونيات وعند إجراء المعالجة الجينية.