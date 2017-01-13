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رقم الخبر: 184788 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 14:38 الاقسام: محليات  
إجتماع اللجنة الإيرانية الماليزية المشتركة قريباً

إجتماع اللجنة الإيرانية الماليزية المشتركة قريباً

أعلنت سفيرة إيران لدي ماليزيا مرضية أفخم عن إقامة إجتماع اللجنة الإيرانية الماليزية الإقتصادية المشتركة قريباً وذلك لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

 وفي مقابلة مع إرنا اليوم الجمعة قالت أفخم: إننا نسعي بعد رفع الحظر عن إيران إلي تطوير عمليات التصدير وذلك وفقاً للإقتصاد المقاوم والتشجيع علي دخول الإستثمارات إلي البلاد.

وأعربت أفخم عن أملها بالتقدم بخطوات جيدة علي صعيد جذب الإستثمارات وتطوير الصادرات الإيرانية. واشارت أفخم إلي عقد ندوة (التجارة مع إيران) أمس الخميس مشيرة إلي أن هناك فرص للشركات التجارية الماليزية للإستثمار في إيران وقالت: إنه وفي حال وضع الإجتماع الأطر العامة للتعاون بين البلدين فإن إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة سيحدد أطر التعاون بما يتناسب مع تطور عملية التعاون المشترك والإمكانيات المتاحة لدي البلدين.
وكان وزير الإتصالات وتقنية المعلومات قد توقع في وقت سابق عقد الإجتماع الثامن للجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين بداية فصل الربيع القادم.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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