وفي مقابلة مع إرنا اليوم الجمعة قالت أفخم: إننا نسعي بعد رفع الحظر عن إيران إلي تطوير عمليات التصدير وذلك وفقاً للإقتصاد المقاوم والتشجيع علي دخول الإستثمارات إلي البلاد.

وأعربت أفخم عن أملها بالتقدم بخطوات جيدة علي صعيد جذب الإستثمارات وتطوير الصادرات الإيرانية. واشارت أفخم إلي عقد ندوة (التجارة مع إيران) أمس الخميس مشيرة إلي أن هناك فرص للشركات التجارية الماليزية للإستثمار في إيران وقالت: إنه وفي حال وضع الإجتماع الأطر العامة للتعاون بين البلدين فإن إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة سيحدد أطر التعاون بما يتناسب مع تطور عملية التعاون المشترك والإمكانيات المتاحة لدي البلدين.

وكان وزير الإتصالات وتقنية المعلومات قد توقع في وقت سابق عقد الإجتماع الثامن للجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين بداية فصل الربيع القادم.