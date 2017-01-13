قامت 56 دولة حول العالم بتنكيس أعلامها وبعث 29 رئيس جمهورية وملك حول العالم ببرقية تعزية بمناسبة رحيل رئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وأشار تقرير لإرنا اليوم الجمعة إلي أن 29 مسؤولا من بين كبري الشخصيات العالمية بعثوا ببرقيات تعزية برحيل آية الله هاشمي رفسنجاني وأضاف إن من بين هذه الشخصيات الرئيس الروسي ورئيس جمهورية كازاخستان وتركيا والعراق وأفغانستان وسريلانكا وقبرص وأذربيجان وارمينيا وقرغيزيا واوزبكستان وطاجيكستان وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وسوريا ولبنان والجزائر وتونس وموريتانيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا وملك الأردن والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان هذا بالإضافة إلي برقيات تعزية وجهها رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ورئيس وزراء اليابان ورئيس وزراء باكستان.

كما بعث رئيس البرلمان المالي ووزير خارجية الولايات المتحدة ببرقيات تعزية بالمناسبة.

كما فتحت السفارات الايرانية في 66 بلدا حول حول العالم سجلا لقبول التعازي بالمناسبة.



