اعلن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج و الزيارة السيد علي قاضي عسكر، بان وفدا ايرانيا سيزور السعودية في 23 شباط / فبراير القادم للبحث مع الجانب السعودي بشان قضية ايفاد الحجاج الايرانيين.

وفي تصريح ادلي به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' مساء السبت علي هامش حضوره مراسم تابين الراحل آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، قال قاضي عسكر، ان وزير الحج السعودي ووفقا لما جرت عليه العادة كل عام يبعث رسائل الي جميع الدول ولقد وصلتنا الرسالة هذه قبل عدة ايام ونعتزم ارسال وفد الي السعودية يوم 23 شباط / فبراير لاجراء مباحثات بهذا الصدد.

واضاف، اننا وفي ظل التزام الحكمة والمصلحة وعزة الشعب سنطرح مواقفنا في هذا الاجتماع ونامل من المسؤولين السعوديين المواكبة بهذا الصدد لاداء مناسك الحج بصورة لائقة ومفعمة بالعزة.

وتابع قاضي عسكر، انه مثلما اعلنا مرارا فاننا لم نكن في العام الماضي نعتزم تعطيل الحج ابدا وكنا نهدف الي ايفاد الحجاج الا انهم (الجانب السعودي) تحركوا متاخرين.

وقال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، ان السعودية رفضت بعض الامور مثل القضية القنصلية التي توفر امكانية ان يتواجد هنالك افراد يتابعون شؤون الحجاج فيما لو وقعت لهم حوادث ما، وهو الامر الذي ادي الي تعطيل الحج (للحجاج الايرانيين).

واضاف قاضي عسكر، سنقوم باجراءاتنا لهذا العام ايضا ونامل بتوفر الظروف اللازمة لايفاد الحجاج.

واكد بان الدولة المضيفة يجب ان توفر الظروف اللازمة لنتمكن من ضمان حقوق حجاجنا فيما لو وقعت لهم حوادث كما في العام الماضي مثل حادثتي المسجد الحرام ومني.

وصرح ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، ان حجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية يعتبرون مثالا في اداء مناسك الحج.

وفي الرد علي سؤال حول شروط الجمهورية الاسلامية الايرانية لحج العام الجاري قال، اننا لا نطرح شيئا بصفة شرط. ولكن علي اي حال هنالك بعض القضايا المرتبطة بايفاد الحجاج لو لم تحل فمن الطبيعي ان يواجه الايفاد عقبات، الا اننا نامل بحل القضايا في المحادثات التي ستجري.



