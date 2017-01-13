أفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة أنه "بعد تحقيق الانتصارات أثناء تقدم قوات العراقية باتجاه نهر دجلة، أقدمت مجموعات مسلحة تنتمي لتنظيم "داعش" على تفجير الجسور كافة لإعاقة تقدم القوات المسلحة باتجاه الجانب الأيمن".

وأضاف البيان ان القوات المسلحة تعاهد أهالي الموصل وأبناء الشعب العراقي بأنهم مستمرون بهدف تحرير كامل نينوى".

وفي سياق عملية التحرير، أفادت خلية الإعلام الحربي بأن قوات مكافحة الاٍرهاب اقتحمت جامعة الموصل وسيطرت على عدد من الأبنية، كما أنها مستمرة بالتقدم لتحقيق أهدافها.

قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله أعلن عن سيطرة قوات جهاز مكافحة الإرهاب على الجسر الثاني أي جسر الحرية، ورفع العلم العراقي فوقه بعد تكبيدها "داعش" خسائر كبيرة.

كما حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حي الصدريه، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، وكذلك حررت مجمع الدوائر الحكومية (مبنى المحافظة ومجلس المحافظةالجديد وبناية قائمقامية الموصل ودائرة الزراعه ودائرة التخطيط العمراني ودائرة عقارات الدولة)، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.



