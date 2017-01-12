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رقم الخبر: 184784 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: اقتصاد  
"إيران اير" تتسلم أول طائرة ايرباص

"إيران اير" تتسلم أول طائرة ايرباص

تسلم رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) يوم الأربعاء، أول طائرة جديدة تحصل عليها الشركة بموجب اتفاق لرفع الحظر الدولي عن طهران.

تسلم رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) يوم الأربعاء، أول طائرة جديدة تحصل عليها الشركة بموجب اتفاق لرفع الحظر الدولي عن طهران.
ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة فرهاد برورش، دعوة إلى رئيس شركة ايرباص للتوجه إلى طهران على متن الطائرة الجديدة طراز ‭‭A321‬‬ التي طليت بشعار الشركة حيث تخطط الشركة للاحتفال بوصول الطائرة للانضمام إلى أسطولها يوم الخميس.
والطائرة البالغ عدد مقاعدها 189 مقعدا هي الأولى، من مئة طائرة طلبتها إيران من "ايرباص" بعد اتفاق جرى التوصل إليه في 2015 بين طهران وقوى دولية لرفع الحظر المرتبط ببرنامج إيران النووي.
كما طلبت الشركة 80 طائرة من بوينغ الاميركية.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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