الوفاق/خاص/مختار حداد - قال ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي في تصريح خاص للوفاق: إن الشيخ رفسنجاني رجل استراتيجي وله مسيرة طويلة في النضال والعمل السياسي.

واضاف الجعفري على هامش زيارته ايران للمشاركة في مراسم تشييع وتأبين آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني: أن الراحل رافق سماحة الامام الخميني (قدس سره) في مرحلة الثورة وتعرض للسجن وكذلك له تجربة حكم مختلفة فكان رئيساً للجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي ومجمع تشخيص مصلحة النظام وواكب العملية السياسية وأصبح معروفاً لدى العالم وأنا أحترم توازنه في تعامله مع قيادة الدولة، كما اشاد بتعامله وعلاقاته مع سماحة الامام الخامنئي واعتبرها نقاط قوة كما انه كرس حياته من أجل خدمة الجمهورية الاسلامية واصبح خطابه خطاباً مسموعاً لدى العالم واخذ سماحته حجماً دولياً وكان رجلاً متميزاً.

وبالنسبة لعلاقاته مع العراق قال الدكتور الجعفري: إن الشيخ رفسنجاني كان صديق العراقيين وانا شخصياً كان لدي معه نقاشات وحوارات عندما كنا في المعارضة وخلال زيارته قبل سنوات للعراق، قمت بدعوته الى بيتي حيث حل ضيفاً عزيزاً علينا.

وأضاف: إن مواقفه الداعمة للشعب العراقي تشهد له ويُكنّ العراقيون الاحترام له لانه كان يقف الى جانبهم.



