رحب رئيس الوزراء الأرميني كارين كارابيتيان، لدى استقباله السفير التركماني لدى يريفان، بمشروع نقل الغاز التركماني الى أرمينيا عبر الأراضي الايرانية.

ولدى استقباله السفيرين الايراني والتركماني في يريفان، رحب رئيس وزراء أرمينيا، الثلاثاء، بمشروع نقل الغاز التركماني الى أرمينيا عبر الأراضي الايرانية. وأعلن كارابيتيان رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثلاثية بين ايران وأرمينيا وتركمانستان، وقال: لدينا طاقة رفع تبادل السلع الاساسية بين الدول الثلاث ما قد يمهد أرضية تطوير العلاقات الثلاثية .وأعلنت الحكومة الأرمينية، عبر بيان، ان اجتماع مسؤولي الدول الثلاث ركز على تطوير التعاون الثلاثي في حقل الطاقة.

بدوره، أعلن السفير الايراني في أرمينيا كاظم سجادي، وسفير تركمانستان محمد نيازماشلوف، عن رغبة بلديهما في تطوير التعاون مع أرمينيا.