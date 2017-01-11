أعلن مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية ان صادرات الغاز الى العراق في مرحلتها النهائية، مشيراً الى إعداد مذكرتي تفاهم خلال زيارة الوفد الايراني الى بغداد للتوقيع عليها من قبل وزيري نفط البلدين.

وقال أمير حسين زماني نيا: ان مذكرة التفاهم الأولى تتعلق بالتعاون حول تطوير الحقلين المشتركين برويز (نفط خانه الجنوبي) والآخر خرمشهر (سندباد أو سيبه). وأوضح ان مذكرة التفاهم الثانية تتعلق ببقية قطاعات الصناعة النفطية ومن بينها النفط الخام وتصنيع المعدات، وصادرات الغاز، وتحديث مصافي التكرير في العراق من قبل القطاع الخاص الايراني، وتدريب الكوادر.

وحول تفاصيل صادرات الغاز الايراني الى العراق، قال زماني نيا: ان ايران مستعدة حالياً لتصدير الغاز الى العراق، كما ان هذا البلد جاهز لاستلام الغاز. وأضاف: ان أنبوب صادرات الغاز الايراني الى بغداد جاهز حالياً، لكن خطابات الإئتمان (Letter of Credit) لهذا المشروع لم تفتح لحد الآن، وبمجرد حل المسائل المالية، فسيتم إرسال الغاز الايراني الى بغداد.

وأوضح مساعد وزير النفط ان خطابات الائتمان لصادرات الغاز الايراني الى العراق ستفتح قريباً تزامناً مع زيارة الوفد العراقي الى طهران وفي المصرف الذي تعتمده ايران. مضيفاً: حسب تأكيد مساعد وزير النفط العراقي يونس صالح، فقد تم تخصيص مبلغ الدفعة الأولية لهذا المشروع.

يذكر أن محادثات تصدير الغاز الايراني الى العراق بدأت في النصف الثاني عام 2010 وتم التوقيع على اتفاقية بيع الغاز الى العراق في بغداد في يوليو/ تموز 2013. واستناداً الى هذه الاتفاقية، فسيتم إرسال الغاز الايراني عن طريق خط الأنبوب السادس العام عبر إنشاء أنبوب بطول 228 كلم وبقطر 48 بوصة من كوهدشت - نفت شهر الى محافظتي ديالى وبغداد في العراق، لتغذية محطات المنصورية والقدس والصدر لمدة 6 سنوات وبمقدار 35 مليون متر مكعب يومياً كحد أقصى.

ولفت زماني نيا الى أن المحور الآخر في مذكرة التفاهم الثانية مع العراق تتضمن إنشاء خط أنابيب النفط الخام والمنتجات النفطية البصرة - آبادان - البصرة. وأشار الى انتخاب ممثل العراق في اللجنة المشتركة بين البلدين، وقال: انه تم تعيين سيد محمد موسوي ممثلاً لإيران في هذه اللجنة المشتركة، وجبار قاسم مدير تطوير الحقول والمستودعات في العراق ممثلاً لهذا البلد في اللجنة المشتركة.

وضم الوفد الايراني الذي زار بغداد، ممثلين عن شركة النفط الوطنية الايرانية، وشركة الغاز الوطنية، وشركة خطوط أنابيب واتصالات النفط، ورئيس مكتب ممثلية وزارة النفط.