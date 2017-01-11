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رقم الخبر: 184779 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: حجم الديون الخارجية بلغ 1ر8 مليار دولار
البنك الدولي يتوقع نمو إقتصاده 2ر5% في 2017

المركزي الإيراني: حجم الديون الخارجية بلغ 1ر8 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، أن حجم الديون الخارجية بلغ 1ر8 مليار دولار في شهر (آبان) الايراني المنتهي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وأوضحت بيانات البنك، أن الديون القصيرة الأجل بلغت 769ر2 مليار دولار والمتوسطة والطويلة الأجل 232ر5 مليار دولار.

من جهة ثانية، أعلن البنك المركزي أن حجم السيولة في ايران بلغ 11 ألفاً و2ر618 تريليون ريال (يتجاوز 341 مليار دولار) حتى شهر (آبان) المنتهي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، منخفضاً 3ر0 بالمئة على أساس شهري.

على صعيد آخر، توقع تقرير للبنك الدولي، تسجيل الاقتصاد الايراني نمواً بنسبة 2ر5 بالمائة في عام 2017.

جاء ذلك ضمن تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، حيث أوضح بأن الاقتصاد الايراني حقق نسبة نمو بلغت 6ر4 بالمئة في عام 2016. كما توقع البنك بأن يشهد الاقتصادي العالمي نمواً بنسبة 7ر2 بالمئة في عام 2017.

 
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