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رقم الخبر: 184778 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: اقتصاد  
لأول مرة.. السلع الأجنبية تدخل إيران عبر معبر خسروي

لأول مرة.. السلع الأجنبية تدخل إيران عبر معبر خسروي

أعلن قائممقام مدينة قصرشيرين (شمال غرب) عن دخول أول شحنة من السلع الأجنبية الى البلاد عبر معبر خسروي الحدودي مع العراق.

وقال فرامز أكبري، اليوم الأربعاء، لدى تفقد المدير العام لشؤون الحدود في وزارة الداخلية لمعابر (خسروي وبرويز خان وسومار) الحدودية: باستطاعة التجار الايرانيين من الآن فصاعداً إدخال بضائعهم الى البلاد عبر معبر خسروي.

وأشار أكبري الى أنه يمكن استخدام معبر خسروي الحدودي لانتقال الزائرين، لكنه نوه الى أن وزارتي الداخلية والخارجية والسفير الايراني في بغداد يتابعون توفير الغطاء الآمن لانتقال الزوار الايرانيين الى العراق مع الحكومة العراقية، وسيبدأ الزوار بدخول العراق عبر خسروي عندما يتم الحصول على ضمانات أمنية في هذا الصدد.

وتقع مدينة قصرشيرين غرب محافظة كرمانشاه ويقطنها أكثر من 27 ألف نسمة، وترتبط المحافظة مع العراق بـ186 كيلومتراً من الحدود المشتركة، كما أن هناك معبرين حدوديين ناشطين في المحافظة هما خسروي الذي تشرف عليه الحكومة الاتحادية العراقية، والثاني برويز خان الذي تشرف عليه حكومة اقليم كردستان العراقي.

 
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