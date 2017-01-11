صرح مصدر من محافظة تيارت ( 300 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية) إنه من المرتقب أن يدخل مصنع تركيب السيارات من علامة (سايبا) الإيرانية بالشراكة مع المجمع الجزائري (طحكوت) مرحلة الإنتاج في آذار/ مارس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن خلية الاتصال بمحافظة تيارت، الثلاثاء، ان هذا المصنع الذي يندرج ضمن شراكة مابين (مجمع طحكوت) وشركة سايبا الإيرانية اختير موقعه على مستوى مصنع قديم لصناعة الأحذية بمنطقة النشاطات لبلدة (فرندة) بمحافظة تيارت.

وبحسب المصدر ذاته، فان من شأن هذا المصنع (تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالسيارات السياحية)، واصفاً هذا المشروع الاستثماري بأنه (مشروع هام)، سيوفر عند دخوله مرحلة الإنتاج (مئات مناصب الشغل الدائمة لفائدة شباب المنطقة).

وكان من المفروض أن يدخل مشروع مصنع سيارات (سايبا) حيز الإنتاج في كانون الثاني/ يناير الجاري، غير أن الشريك الجزائري (مجمع طحكوت) فاجأ الجميع في 24 يونيو/ حزيران الماضي بتحويل موقع إقامة المشروع بمنطقة الصناعية (زعرورة) بمحافظة تيارت ومساحته 24 هكتاراً إلى مشروع لتركيب سيارات العلامة الكورية (هيونداي)، وإقامة مصنع تحت اسم طحكوت مانيفاكتوري كومباني Tahkout Manufacturing Company شرع في الإنتاج منذ أكثر من شهر، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقد أعلن، يومها، مدير الصناعة والمناجم بمحافظة تيارت، جمال الدين تمنطيط، أن مجمع طحكوت كان يعتزم إقامة مصنع لتركيب السيارات من علامة سايبا الإيرانية، غير أنه بعد التحفيزات والتسهيلات التي منحت له من قبل السلطات المحلية فضل إنجاز مصنع من علامة هيونداي الذي كان مقرراً بمحافظة سطيف (250 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية).

وكان مجمع (طحكوت) قد وقع، في 17 كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2015، بمناسبة انعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائريين-الإيرانيين، على هامش انعقاد اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية، اتفاق شراكة مع شركة سايبا المصنعة للسيارات لإنشاء مصنع لتركيب السيارات ومختلف أنواع قطع الغيار.

وكان مقرراً أن ينشأ المشروع ببلدة عين أزال بمحافظة سطيف (250 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية)، لكن الموقع تغير. وتبلغ قيمة الاستثمار 300 مليون يورو، على مدى ثلاث سنوات. ويقضي الاتفاق بحصول مجمع طحكوت على 75 في المائة و25 في المائة لمجمع سايبا، على أن يشرع المصنع في إنتاج أول سيارة من نوع سايبا في كانون الثاني/ يناير 2017.