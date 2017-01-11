قال مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني، لدى لقائه بنظيره العماني: إن صادرات الثروة السمكية الايرانية لسلطنة عمان بلغت في العام الماضي 80 ألف طن، معرباً عن استعداد ايران للتعاون مع القطاع الخاص العماني في هذا المجال.

وبحث حسن صالحي مع نظيره العماني حمد بن سعيد العوفي، يوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط، سبل التعاون في قطاع الثروة السمكية بين البلدين، وأكد الجانبان ضرورة تنمية العلاقات بينهما.

وفيما أشار الى مجالات النشاط الايراني في صيد الأسماك في المياه الشمالية والجنوبية وبحر عمان والمحيط الهندي واستزراع الأسماك والروبيان وأسماك الخافيار، أكد صالحي بأن صناعة الثروة السمكية في تطور مستمر، معرباً عن استعداد ايران للتعاون مع سلطنة عمان في كافة مجالات هذه الصناعة. كما أعرب عن رغبة الصيادين الايرانيين العمل في ميناء صلالة العماني، كما أن موانئ جابهار وجاسك وبندرعباس الايرانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال العمانيين.

هذا وأقيم المعرض الثاني لمنتجات وإمكانيات محافظة هرمزكان (جنوب البلاد) في مدينة خصب التابعة لمحافظة مسندم العمانية. وذكرت دائرة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة هرمزكان، أمس الأربعاء، ان الهدف من إقامة المعرض هو التعريف بمنتجات المحافظة للعمانيين وايجاد فرص عمل جديدة والاستثمار في كلا البلدين على الصعيد الاقتصادي.

وتشارك 50 شركة ايرانية تنشط في هرمزكان في المعرض، في إطار 30 جناحاً تصل مساحتها الى ألف و500 مترمربع، ويستمر نشاط المعرض على مدى 4 أيام. وتعرض الشركات الايرانية المشاركة في المعرض، المواد الغذائية والثروة السمكية والفواكه والديكورات والصناعات اليدوية التي تنتجها المحافظة.

ويتمتع البلدان بعلاقات طيبة والسوق العماني من الأسواق التي ينشط فيها تجار محافظة هرمزكان لقربه من المحافظة، مما يؤدي الى انخفاض تكاليف نقل البضائع الى السوق العمانية. كما أن المشتركات الثقافية والدينية، ورغبة العمانيين في اقتناء البضائع الايرانية والتجربة الناجحة للتجار الهرمزكانيين في عمان، كل ذلك ضاعف من أهمية النشاط التجاري للمحافظة في سلطنة عمان.