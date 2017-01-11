حذرت كوريا الجنوبية، الأربعاء، من أن جارتها الشمالية تملك ما يكفي من مادة البلوتونيوم المشعة لصناعة عشر قنابل نووية، وذلك بعد 10 أيام من إعلان بيونغ يانغ عن نيتها في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قريبا.

ويعتقد عدد كبير من الخبراء أن كوريا الشمالية، التي قامت بتجارب نووية وأطلقت عدة صواريخ خلال العام 2016، تخطط لزيادة نشاطها النووي في 2017، في ظل سعيها لتطوير نظام أسلحة "قادر على ضرب الأراضي الأميركية".

وأفادت وزارة الدفاع في سيول أن بيونغ يانغ قد تكون تملك نحو 50 كيلوغراما من البلوتونيوم القابل للاستخدام عسكريا حتى أواخر العام 2016 ، وهو ما يكفي لصناعة حوالي عشرة أسلحة، مقابل 40 كيلوغراما قبل ثمانية أعوام، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضافت الوزارة، في تقرير يصدر كل عامين، أن كوريا الشمالية تملك قدرة "كبيرة" على إنتاج أسلحة تعتمد على اليورانيوم عالي التخصيب.

وقدر معهد العلوم والأمن الدولي الأميركي في يونيو أن ترسانة كوريا الشمالية فاقت 21 قنبلة نووية، مقارنة بحوالي 10 إلى 16 في 2014.