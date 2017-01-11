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رقم الخبر: 184771 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
برلماني افغاني يدعو إيران وروسيا الى المشاركة في مباحثات السلام مع طالبان

برلماني افغاني يدعو إيران وروسيا الى المشاركة في مباحثات السلام مع طالبان

دعا عضو البرلمان الأفغاني سيد علي كاظمي الى مشاركة إيران وروسيا في مباحثات السلام المرتقبة بين حكومة بلاده مع طالبان قائلا ان ذلك سيحول دون التشتت وسيؤثر إيجابيا على السلام في افغانستان.

وقال سيد علي كاظمي اليوم الأربعاء في الجلسة العلنية للبرلمان الافغاني على الحكومة الأفغانية أن تدعو كلا من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان لمباحثات السلام مع طالبان.

وكانت موسكو قد استضافت قبل فترة اجتماعا ثلاثيا ضم الصين وباكستان لبحث التمهيد للحوار بين الحكومة الافغانية وطالبان الا ان الخارجية الافغانية وصفته غير مؤثر لكونه عقد من دون مشاركة ممثل لها وطالبت ببعض الإيضاحات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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