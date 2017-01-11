دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ضرورة اتخاذ قرارات مهمة تجاه التحديات التي تواجهها الدول الاسلامية في المؤتمر القادم لإتحاد البرلمانات الاسلامية الذي يعقد في مالي.

ووصف علي لاريجاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء مع نظيره المالي ايساكا سيديبة الذي بدأ زيارة رسمية للبلاد فجر اليوم، العلاقات الايرانية – المالية بالطيبة والودية.

واعتبر أن نظرة البلدين تجاه القضايا المهمة في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب قريبة جدا.

ووصف مالي بأنها أحد البلدان المهمة في القارة الأفريقية مشيرا الى أنه بحث مع نظيره المالي اليوم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما شدد على أن ايران تحدوها الرغبة في رفع مستوى العلاقات التجارية مع مالي، منوها الى أن البلدين لديهما وجهات نظر مشتركة تجاه أزمات الدول الاسلامية والتي ترتكز على اساس أن الهدف من اثارة هذه الازمات هو تهميش القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الاولى في العالم الاسلامي.

وأعرب عن سروره في عقد مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية القادم في مالي، معربا عن أمله بنجاح المؤتمر واتخاذه قرارات مهمة تجاه أزمات العالم الاسلامي.

واعتبر زيارة رئيس البرلمان المالي لإيران بأنها مهمة معربا عن أمله بأن تكون الزيارة انعطافة في رفع مستوي العلاقات بين البلدين.