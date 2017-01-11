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رقم الخبر: 184769 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة اكتملت

التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة اكتملت

وزارة الخارجية في كازاخستان تؤكد إنجاز التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة والتي من المفترض اجراؤها في 23 كانون الثاني/يناير.

أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية إنجاز التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة، والتي من المفترض إجراؤها في 23 كانون الثاني/ يناير.

ولفت وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمانوف خلال كلمة له في مجلس الأمن حول منع نشوب الصراعات والحفاظ على السلام، إلى استعداد بلاده مجدداً للإسترشاد بها وتأمين التسهيلات للمحادثات السورية - السورية الرامية لإحلال السلام في سوريا.

يذكر أن آستانة إستضافت مؤتمرين للمعارضة السورية في العامين 2015 و2016 .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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