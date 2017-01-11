|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 184769
|تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017
|الوقت: 18:22
|الاقسام: دوليات
|
التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة اكتملت
وزارة الخارجية في كازاخستان تؤكد إنجاز التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة والتي من المفترض اجراؤها في 23 كانون الثاني/يناير.
أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية إنجاز التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة، والتي من المفترض إجراؤها في 23 كانون الثاني/ يناير.
ولفت وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمانوف خلال كلمة له في مجلس الأمن حول منع نشوب الصراعات والحفاظ على السلام، إلى استعداد بلاده مجدداً للإسترشاد بها وتأمين التسهيلات للمحادثات السورية - السورية الرامية لإحلال السلام في سوريا.
يذكر أن آستانة إستضافت مؤتمرين للمعارضة السورية في العامين 2015 و2016 .
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر