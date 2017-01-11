وزارة الخارجية في كازاخستان تؤكد إنجاز التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة والتي من المفترض اجراؤها في 23 كانون الثاني/يناير.

أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية إنجاز التحضيرات للمحادثات السورية في آستانة، والتي من المفترض إجراؤها في 23 كانون الثاني/ يناير.

ولفت وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمانوف خلال كلمة له في مجلس الأمن حول منع نشوب الصراعات والحفاظ على السلام، إلى استعداد بلاده مجدداً للإسترشاد بها وتأمين التسهيلات للمحادثات السورية - السورية الرامية لإحلال السلام في سوريا.

يذكر أن آستانة إستضافت مؤتمرين للمعارضة السورية في العامين 2015 و2016 .