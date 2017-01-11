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رقم الخبر: 184768 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية ترفع العلم العراقي فوق جامعة الموصل

القوات العراقية ترفع العلم العراقي فوق جامعة الموصل

حققت القوات العراقية المشتركة مزيدا من التقدم في مدينة الموصل وحررت مزيدا من الأحياء بينها المالية والسومر ووصلت إلى جامعة الموصل ورفعت العلم العراقي فوقها.

أعلن المتحدث باسم متطوعي نينوى، محمود السورجي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القوات العراقية حررت حيا استراتيجيا ووصلت جامعة الموصل، وكبدت تنظيم "داعش" الإرهابي هزيمة فادحة شمالي العراق.
وأوضح السورجي، أن القوات حررت حي الصديق في القاطع الشمالي الشرقي لمدينة الموصل، بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف أن القوات وصلت إلى جامعة الموصل "ثاني أكبر جامعات العراق بعد بغداد"، في الساحل الأيسر من المدينة.
وتابع السورجي، أن القوات اقتحمت حيي المالية وسومر، جنوب الساحل الأيسر، والاشتباكات دائرة للقضاء على تنظيم "داعش" بالكامل. وتكبد تنظيم "داعش" خسائر بشرية وهزيمة فادحة بتقدم كبير وسريع للقوات العراقية التي حققت انتصارات واسعة في عمليات "قادمون يا نينوى" التي انطلقت يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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