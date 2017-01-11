وبحسب مواقع المعارضة فإن من بين القتلى المدعو "حامد الزوبع الملحم" والملقب "ابو نامس الجبوري" القائد العسكري للواء الحق التابع لميليشا الجيش الحر واثنين آخرين وهما "مثقال و محمد الفاضل الملحم" إثر غارة جوية استهدفت مقرهم في بلدة "تفتناز" بريف ادلب، في حين ادعت صفحات المعارضة بأن القتلى من النازحين المدنيين دون أن تشير لمناصبهم العسكرية.

وفي حلب خرقت المجموعات المسلحة المتمركزة بريف حلب الغربي اتفاق وقف اطلاق النار مستهدفة حي "حلب الجديدة" و محيط مشفى "الرجاء" بعدد من القذائف المتفجرة، مادفع الطيران الحربي السوري للرد على مصادر النيران حيث شن غارات على مواقع للإرهابيين مستهدفا مواقع جبهة النصرة و حركة نور الدين الزنكي على كامل المحور الغربي لمدينة حلب.

من جهة أخرى عثرت قوات من الجيش السوري على مواد كيميائية سعودية المصدر كانت الجماعات الإرهابية تستخدمها في صناعة المتفجرات والصواريخ في حلب القديمة وذلك خلال عمليات التمشيط المتواصلة في الأحياء الشرقية التي خرج منها المسلحون مؤخرا.











