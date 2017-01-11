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رقم الخبر: 184762 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: دوليات  
الخارجية الروسية: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا

الخارجية الروسية: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الهدنة في سوريا وأكدا على ضرورة النهج البناء عند التحضير للقاء السوري - السوري في آستانا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم «واصل الوزيران مناقشة حزمة من المسائل المرتبطة بتطبيق بنود الوثائق الموقعة بين الحكومة السورية والمعارضة. وتم التأكيد على ضرورة التقيد بوقف العمليات العسكرية وعلى النهج البناء عند التحضير للقاء السوري – السوري في آستانا، مع ضرورة مواصلة مواجهة المجموعات الإرهابية». وناقش لافروف وأوغلو أيضاً، وفق البيان عدداً من المسائل الملحة التي تخص العلاقات الثنائية الروسية- التركية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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