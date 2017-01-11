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رقم الخبر: 184760 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: عربيات  
الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية

الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» في ولاية المنستير شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الخلية مكونة من 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 32 - 47 عاما، وقد تمت إحالتهم إلى القضاء بتهمتي «تبييض الأموال» و«الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي». وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين تبين خلال التحريات «أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويعقدون اجتماعات سرية». وتنشط الداخلية التونسية في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعلن من آن إلى آخر عن تفكيك خلايا إرهابية بعضها ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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