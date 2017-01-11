وقالت الوزارة في بيان لها إن الخلية مكونة من 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 32 - 47 عاما، وقد تمت إحالتهم إلى القضاء بتهمتي «تبييض الأموال» و«الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي». وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين تبين خلال التحريات «أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويعقدون اجتماعات سرية». وتنشط الداخلية التونسية في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعلن من آن إلى آخر عن تفكيك خلايا إرهابية بعضها ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.