عرض الفيلم السينمائي الايراني «السيانيد» للمخرج بهروز شعيبي، لاول مرة في محافظة «كيبك» ومدينة مونترال الكنديتين حيث لاقى اقبالا واسعا من قبل الجمهور الكندي

وبحسب الانباء الواردة فان ثاني اعمال المخرج شعيبي «السيانيد» الذي عرض في دور السينما الايرانية ايضا، عرض يوم الاحد المنصرم (8 يناير) في صالة Dollar Cinema السينمائية في مونترال الكندية.

وكان الفيلم قد عرض في مهرجان فجر السينمائي الماضي بدورته الـ ۳۴، وعلى خلاف رأي النقاد والسينمائيين، نال اعجاباً كبيراً من قبل الجمهور، كذلك شارك الفيلم في مهرجان النقاد والكتاب السينمائيين مؤخراً وحصل على عدة جوائز منه.

ويعد «السيانيد» الذي تدور قصته حول حقبة من حياة الشهيد واقفي، الفيلم السينمائي الطويل الثاني للمخرج شعيبي بعد فيلمه «الدهليز» في مجال السينما ويتناول قضايا بوليسية وقد صور في طهران وعدد من المدن الايرانية.