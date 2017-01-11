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رقم الخبر: 184758 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تضاعف معدلات الإصابة بالجلوكوما بحلول 2030

تضاعف معدلات الإصابة بالجلوكوما بحلول 2030

كشفت دراسة طبية عن إصابة أكثر من 3 ملايين أمريكي حاليا بمرض الجلوكوما «المياه الزرقاء»، في الوقت الذي تتوقع فيه أحدث الأبحاث تضاعف هذا المعدل إلى أكثر من 4 ملايين بحلول عام 2030.

وأفادت الوفاق وفقا لمؤسسة بحوث أمراض المياه الزرقاء، يعد مرض الجلوكوما مجموعة من أمراض العيون المستعصية التي تؤدي إلى فقدان البصر تدريجيا ، وهناك نوعان من المياه الزرقاء ، إلا أن الشكل الأكثر شيوعا الذي يصيب كبار السن عادة ، يرجع إلى زيادة في ضغط العين بسبب تلف في العصب البصري.

يعدالاجلوكوما السبب الأول لفقدان البصر في الوقت الذي يمكن الوقاية منه ، لكن تحدث الإصابة دون سابق إنذار في كثير من الأحيان .. يأتي ذلك في الوقت الذي يمكن أن تساعد فيه الأدوية والجراحة في إبطاء أو منع فقدان البصر ، إلا أن الكثير من المرضى لا يدركون ذلك.

وفي كثير من الحالات ، لم يتم الكشف عن الظروف التي من خلالها يفقد الأشخاص أبصارهم ، بل تدفع قد الجلوكوما إلى فقدان 40% من قوة الإبصار.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية هناك 4،5 مليون شخص مصاب بالعمى بسبب الجلوكوما،وفي الولايات المتحدة، هناك ما يصل إلى 12% من جميع حالات العمى تحدث بين السود، واللاتينين، الآسيويين بشكل غير متناوسب.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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