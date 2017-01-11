أعلنت مخرجة أفلام الانيميشن الايرانية مريم كشكولي نيا عن انضمامها الى لجنة تحكيم مهرجان «Annecy» الدولي لأفلام الانيميشن بفرنسا

وقالت كشكولي نيا أن أمين المهرجان مارسيل جين وجه لها دعوة للمشاركة في تحكيم المهرجان وأعلنت استعدادها لذلك.

وأضافت كشكولي نيا أن المهرجان سيقام في الفترة مابين الـ12 حتى الـ17 من يناير المقبل بفرنسا.

وقالت كشكولي نيا أن المهرجان يعتبر أهم المهرجانات العالمية في مجال الانيميشن وسبق أن شاركت هي فيه بأعمالها ثلاث مرات حتى الآن.

يذكر أن المخرجة كشكولي نيا مواليد عام 1967 بمدينة شيراز الايرانية (جنوب غرب) وحاصلة على ماجستير في الانيميشن وأخرجت العديد من أفلام الانيميشن حتى الآن.

وأهم أعمال المخرجة هو انيميشن «في بيتنا» الذي شارك في 26 مهرجانا وحصل على 11 جائزة حتى الآن.