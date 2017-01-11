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رقم الخبر: 184756 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «caamfest» الامريكي يستضيف «التردد» الايراني

مهرجان «caamfest» الامريكي يستضيف «التردد» الايراني

يستضيف مهرجان «caamfest» الدولي للأفلام القصيرة بأمريكا في دورته الـ35، الفيلم الايراني القصير «التردد» (فركانس) للمخرج عليرضا قاسمي

ويتنافس «التردد» في هذا الحدث الفني مع 60 فيلما من دول مختلفة.

ويعتبر المهرجان أقدم المهرجانات الأميريكية ويتولى اقامته المركز الإعلامي المريكي-الآسيوي بكاليفورنيا.

وسيقام المهرجان في الفترة مابين الـ6 حتى الـ16 من مارس المقبل في مدينتي سان فرانسيسكو وأوكلاند.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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