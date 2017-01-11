يستضيف مهرجان «caamfest» الدولي للأفلام القصيرة بأمريكا في دورته الـ35، الفيلم الايراني القصير «التردد» (فركانس) للمخرج عليرضا قاسمي

ويتنافس «التردد» في هذا الحدث الفني مع 60 فيلما من دول مختلفة.

ويعتبر المهرجان أقدم المهرجانات الأميريكية ويتولى اقامته المركز الإعلامي المريكي-الآسيوي بكاليفورنيا.

وسيقام المهرجان في الفترة مابين الـ6 حتى الـ16 من مارس المقبل في مدينتي سان فرانسيسكو وأوكلاند.