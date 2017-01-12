تأهل الفيلمان الايرانيان القصيران «الملائكة ميتة» (فرشته ها مرده اند) للمخرجة سحر خوش جشمان و«الطريق» (مسير) للمخرج رضا غلتشين للمشاركة في مهرجان «sofia menar» الدولي للأفلام ببلغاريا

ويتنافس الفيلمان في الدورة التاسعة للمهرجان مع أفلام من تركيا والمغرب ولبنان وسويسرا وفرنسا والجزائر وقرغيزيا.

ويعد مهرجان «sofia menar» من أهم مهرجانات منطقة البلقان وتحضر المهرجان سنويا دول من أفريقا الشمالية ومنطقة البلقان والشرق الأوسط.

ويهدف المهرجان الى تعريف البلغاريين على ثقافة وتقاليد بلدان المشاركة في المهرجان الذي سيقام في الفترة مابين الـ12 حتى الـ29 من يونيو الجاري في العاصمة صوفيا.