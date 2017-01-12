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رقم الخبر: 184755 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان ايرانيان في مهرجان «sofia menar»

فيلمان ايرانيان في مهرجان «sofia menar»

تأهل الفيلمان الايرانيان القصيران «الملائكة ميتة» (فرشته ها مرده اند) للمخرجة سحر خوش جشمان و«الطريق» (مسير) للمخرج رضا غلتشين للمشاركة في مهرجان «sofia menar» الدولي للأفلام ببلغاريا

ويتنافس الفيلمان في الدورة التاسعة للمهرجان مع أفلام من تركيا والمغرب ولبنان وسويسرا وفرنسا والجزائر وقرغيزيا.

ويعد مهرجان «sofia menar» من أهم مهرجانات منطقة البلقان وتحضر المهرجان سنويا دول من أفريقا الشمالية ومنطقة البلقان والشرق الأوسط.

ويهدف المهرجان الى تعريف البلغاريين على ثقافة وتقاليد بلدان المشاركة في المهرجان الذي سيقام في الفترة مابين الـ12 حتى الـ29 من يونيو الجاري في العاصمة صوفيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/اي فيلم
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