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رقم الخبر: 184751 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: ثقافة وفن  
«التعاون الإسلامي» و«اليونسكو» تبحثان تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا

«التعاون الإسلامي» و«اليونسكو» تبحثان تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا

بحث الدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وإيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا

قالت المنظمة في بيان لها ان الجانبين تبادلا خلال الاجتماع الذي جرى في مقر اليونسكو في باريس وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها حماية التراث الثقافي في حالات الصراع ومكافحة التطرف والتشدد إضافة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان من أجل تحقيق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والسلم المستدام.

واتفق الجانبان على الاستمرار في العمل على القضايا المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بجانب تحديث اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة التعاون الإسلامي واليونسكو لسنة 1979.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ايكنا
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