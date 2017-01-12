سوف تقام مسابقة القرآن الدولية للمكفوفين في العالم الاسلامي بنسختها الثانية شهر ابريل / نيسان عام 2017 للميلاد وذلك بالتزامن مع تنظيم الدورة الـ34 من مسابقة القرآن الدولية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وسوف تعقد هذه الدورة من المسابقة في فرعي حفظ القرآن الكريم وقرائته، وهذا على الرغم أن الدورة الأولى من هذه المسابقة أقيمت العام الماضي في فرع حفظ القرآن كاملاً فحسب.

ويشار الى أن المرحلة التمهيدية المرشحة لاختيار ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المسابقة ستعقد 25 يناير / كانون الثاني الجاري بحضور عدد من القراء والحفظة المكفوفين من أنحاء البلاد في مبنى النبي الأعظم(ص) بمقر منظمة الرعاية الاجتماعية بالعاصمة الايرانية طهران.

وسيقوم 6 محكمين بتقييم المتسابقين في هذه المرحلة في مختلف الأقسام كالتجويد، والتنغيم، والصوت، والوقف والابتداء، وجودة الحفظ والمخضرم القرآني الايراني "عباس سليمي" يرأس لجنة التحكيم.