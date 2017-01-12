قال نائب مدیر معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الثلاثين بأن موضوع تفویض ادارة لجان المعرض الی مؤسسات النشر یعود الی ثلاث سنوات مضت ومن المقرر تنفیذ هذا الامر خلال الدورة القادمة لمعرض طهران الدولي للكتاب.

وقال نائب مدیر معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الثلاثين، امیر مسعود شهرام نیا بأنه وتمشیاً مع زیادة مشاركة مؤسسات النشر في معرض طهران للكتاب فقد تم تشكیل قسم لتنفیذ هذا المهم حیث تم تشكيل فريق عمل لبحث الامور التي تشرف علیها الحكومة وكذلك الاعمال التي تعهد للمؤسسات الشعبیة القیام بها خاصة ان التجربة السابقة أثبتت إیجابیة هذا الطرح.

وأشار شهرام نیا الی هذا الموضوع وهو تفویض الامور الی مؤسسات النشر بصورة واقعیة وكذلك للحد من الاعتماد علی میزانیة الدولة في اقامة مثل هذه المعارض وهو ما یتطلب مشاركة فعالة من أجل ان یدار معرض طهران للكتاب ذاتیاً.

واضاف أنه ستنشر خلال الاسابیع القادمة نتائج الدراسات الخاصة بمؤسسات النشر في إنتخاب مدراء اللجان المختلفة في المجالین التنفیذي وتعیین الوظائف في جلسة تعیین السیاسات العامة للدورة الثلاثين لهذا المعرض.