في أغلب الاحيان، يعمد البعض لإضافة كمية من السكر إلى طعامهم، لتصبح القطعة محلاة أكثر. لكن في الواقع، الافراط في استخدام السكر يضر بصحة الانسان. إليكم كيف يطلب منكم الجسم الحد من تناول السكر.

متى تكون كمية السكر أكثر من المعقول؟

أوصت منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة انخفاض حاد في استهلاك السكر. فقط 5% من السعرات الحرارية يجب أن تأتي من كمية السكر المضافة، كما نصحت المنظمة.

وهذا يعني أنه يحق للفرد استهلاك نحو 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميا.

في حين يستهلك المواطن الأميركي العادي تقريبا 4 أضعاف ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، أي 22 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميا.

إليكم العلامات التي تدل على تناول السكر بشكل مفرط، والتي تحذر بضرورة التوقف عن اتباع هذا النظام الغذائي:

ظهور طفح جلدي غير معتاد

ان تناول الكثير من السكر بإمكانه أن يدمر نضارة بشرتك. وقد أشارت دراسة في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إلى وجود علاقة بين النظام الغذائي وارتفاع نسبة السكر وظهور حب الشباب.

وقد أفاد المشاركون الذين يعانون من حب الشباب بأنهم تناولوا نسب عالية من السكر مقارنة بالأشخاص الذين لا يملكون حب الشباب.

الشعور بالإرهاق

في حال كنت تتناول وجبة افطار غنية بالسكر وتفتقر للبروتينات، ستشعر نفسك تفتقد للطاقة بعد ظهر اليوم. عندها ستعاني من ألم في الرأس أو سترى نفسك بحاجة للنوم.

لذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ومغذ يمنع من ارتفاع نسبة السكر في الدم، كذلك يخفض نسبة السبات العميق.

تراجع صحة الاسنان

انّ وجود فجوات في الاسنان دليل لعدم صحتها. كذلك، فإن تناول الكثير من السكريات أو الاطعمة المحلاة يزيد من خطر الاصابة بتسوس الاسنان. فلذلك، وجب عليك تنظيف الاسنان بعد كل وجبة تفاديا من تراكم الاطعمة التي تؤدي الى تآكل مينا الاسنان.

ارتفاع ضغط الدم

معدل ضغط الدم الطبيعي هو 120/80 أو ما دون ذلك. واتباع نظام غذائي غني بالسكر يؤدي الى ارتفاع هذا المعدل. اضافة الى ذلك، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم تشكل خطر على الاوعية الدموية أكثر بكثير من ارتفاع معدل الصوديوم في الجسم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

ان استهلاك معدلات عالية من السكر من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدّم. وهذا ما يؤدي الى الاصابة بامراض الكولسترول والتريغليسيريد.

إنهيار مفاجئ بعد ممارسة الرياضة

اذا كنت تمارس التمارين الرياضية بصعوبة تامة، عليك التوقف عن تناول السكر بشكل مفرط. كذلك اذا كنت تتناول أطعمة غنية بالسكر قبل المباشرة بالتمارين الرياضية ستشعر بالارهاق والتعب.

فتزويد نفسك بأطعمة غنية بالسكر من شأنه أن يسبب ارتفاع سريع في ضغط الدم يليه انخفاض سريع، وسيولد الشعور بالانهاك.

زيادة في الوزن

اذا كنت تدخل الصودا ضمن نظام غذائك اليومي أو تتناول المشروبات المحلاة، سيزيد وزنك تلقائيا، وستعاني من نقص بالطاقة والنشاط. لذلك، يجب الابتعاد عن هذه المشروبات والتعويض عنها بالحليب والشاي والمياه وغيرها.

الشعور بالإحباط

أشارت دراسات عدة على وجود علاقة مباشرة بين التناول المفرط للسكر والشعور بالإكتئاب والاحباط. فلذلك، إنّ اتباع نظام غذائي غني بالحبوب والمنتجات الغذائية يخفض خطر الاكتئاب ويزيد من نسبة الشعور بالراحة.

عدم الشعور بالشبع

إن الاطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر ونسب قليلة من البروتين والألياف والمواد الغذائية، لا تجعلك تشعر بالشبع. وبذلك بعد تناول كميات كبيرة من هذه الاطعمة تشعر وكأنك لم تتناول شيئا. لذا عليك تناول الاطعمة الغنية بالالياف والبروتينات والتي تعطيك شعور بالشبع يدوم لساعات طويلة.