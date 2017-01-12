محافظة لرستان جميلة في جميع أكنافها سواء بطبيعتها الفريدة من نوعها وكذلك آثارها التراثية الأصيلة، وهي تمتاز عن سائر نواحي الجمهورية الإسلامية بتعدد أنهارها الأمر الذي جعل سكنتها منذ سالف العصور يشيدون عليها جسوراً بأنماط معمارية متنوعة،

وفيها اليوم أكثر من 100 جسر أثري تضرب بجذورها في حقب زمنية عديدة فمنها ما شيده الميديون والإخمينيون والساسانيون، ومنها تم تشييده في مختلف العصور الإسلامية.

الجسور التراثية في محافظة لرستان

في مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان أن الجسور التأريخية في هذه المحافظة هي عبارة عن معالم تراثية منقطعة النظير وتضرب بجذورها في شتى العصور القديمة لذلك فإن فن العمارة فيها متنوع وكل واحد منها يعكس ثقافة معمارية سادت في فترة من تأريخ إيران القديم، حيث اعتمد في تشييدها على معدات بناء تتناسب مع جغرافيا المنطقة وأحوال الطقس وتم تشييدها بمهارة خاصة رغم عدم وجود وسائل بناء متطورة قديماً لذلك بقيت قائمة على دعائمها القوية حتى عصرنا الراهن، ومن أهمها الجسور التالية: كشكان، كاوميشان، شابوري، پل آجري، پل دختر، كلهر، شكسته.

والسبب في عظمة هذه الجسور التراثية يرجع إلى إتقان بنائها وتطور فن العمارة المعتمد في بنائها، ويقال إنها تحتل المرتبة الثانية بعد أهرامات مصر الثلاثة بصفتها مباني حجرية.

جسر شابوري أو شكسته

جسر شابوري أو ما يسمى بـ«شكسته» يقع في الناحية الجنوبية من مدينة خرم آباد وهو يربط بين الناحيتين الشرقية والغربية للمحافظة ويقع على الطريق الرابط بينها وبين محافظة خوزستان.

يبلغ طول هذا الجسر 312 م وارتفاعه 10,75 م وفيه 28 طوقاً لم يبق منها سوى خمسة وسائر الأطواق دمرتها العوامل الطبيعية كالزلازل والسيول العارمة، وهو متقوم على 27 دعامة والمسافة بين كل دعامتين 7,5 م.

تم تشييد هذا الجسر في العهد الساساني وهو الجسر الوحيد في العالم مشيد من الحجر بالكامل، كما أن بعض جوانبه المعمارية فريدة من نوعها ولا نظير لها في العالم.

جسر كاوميشان

جسر كاوميشان هو أحد الجسور التراثية الأخرى في محافظة لرستان، ويقع على مسافة 30 كم عن مدينة بل دختر وعلى نهر «سيمره» الشهير إلى جانب المناطق المحاذية لمحافظة إيلام.

يمتاز هذا الجسر بسعة مساحة مدخليه بحيث يمكن اعتباره أوسع جسر تراثي في العالم من هذه الناحية إذ إن عرض كل مدخل يبلغ 33,70 م، ويبلغ طوله 175 م وعرض ممره الوسطي يبلغ 8,20 م وبقي منه ستة أطواق فقط بينما تم تخريب البقية بواسطة العوامل الطبيعية.