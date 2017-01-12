وقال يار الله في بيان: إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت، اليوم، من تحرير حي 7 نيسان في المحور الشمالي من الساحل الأيسر ورفع العلم العراقي فوق مبانيه".

وأضاف، أن "تحرير الحي تم بعد تكبد العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات".

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة "داعش"، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير نينوى.



