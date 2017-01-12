  • الخميس ١٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الخميس , يناير 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184744 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: عربيات  
قادمون يا نينوى تعلن تحرير حي "7 نيسان" شمالي الموصل

قادمون يا نينوى تعلن تحرير حي "7 نيسان" شمالي الموصل

أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأربعاء، عن تحرير حي 7 نيسان شمالي الموصل.

وقال يار الله في بيان: إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت، اليوم، من تحرير حي 7 نيسان في المحور الشمالي من الساحل الأيسر ورفع العلم العراقي فوق مبانيه".
وأضاف، أن "تحرير الحي تم بعد تكبد العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات".
وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة "داعش"، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير نينوى.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ السومرية
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec